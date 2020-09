Renzi: "Salvini si dimetta e torni ai suoi mojito"

(Fotogramma)

"Salvini si deve dimettere, altro che ritirare la delegazione, si dimetta e torni ai suoi mojito e oggi si scriva una nuova pagina per l’Italia". Matteo Renzi si esprime così nei confronti del leader leghista. "Centinaia di senatori sono tornati a Roma, dopo che Salvini aveva usato una certa espressione per dire di ‘alzare le terga’, salvo poi scoprire che non ha la maggioranza in Parlamento", aggiunge il senatore.