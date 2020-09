Zingaretti: "Ok verifica altra maggioranza"

Nicola Zingaretti (FOTOGRAMMA)

"E' giusto andare a verificare se in questo in Parlamento esistono ipotesi di altre maggioranze ma partendo da una netta discontinuità da quanto visto in questi mesi". Lo dice Nicola Zingaretti a 'Speciale Tg1'. A partire dal "contratto. Non ci possono essere le figurine 'questa è la mia proposta, queste è la tua proposta'. Ma un programma condiviso, da un'ampia maggioranza, per il bene di questo Paese che questo governo è a crescita zero e con l'aumento della cassa integrazione".

"Prima di tutto bisogna denunciare e non dimenticare che abbiamo assistito al fallimento di un esperimento politico. Secondo, credo sia andato in scena questo fallimento perché sono state la politiche di questo governo a rivelarsi fallimentari" aggiunge il segretario dem, che sottolinea: "Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte".