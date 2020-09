Meloni: "Italiani non vogliono Pd, ma i dem se ne fregano"

(Fotogramma)

"Il Pd vota all'unanimità nella propria direzione per la prima volta in sei anni. Sono tutti d'accordo sempre e solo su una cosa: andare al governo fregandosene del fatto che gli italiani non ce li vogliano". Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Twitter.

Su Facebook, Meloni commenta l'ipotesi relativa a Roberto Fico presidente del Consiglio: "Sempre peggio! Ma ve lo immaginate un presidente del Consiglio che sta con le mani in tasca durante l'inno nazionale o che dedica la festa della Repubblica a Rom e immigrati?".