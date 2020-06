"Come fate a non vergognarvi?", scintille contestatore-Boschi

Maria Elena Boschi (AFP)

Solitaria contestazione all'esterno di Montecitorio. Vittima Maria Elena Boschi che cerca di ragionare con un uomo che continua a chiedere: "Come fate a non vergognarvi?". La deputata Pd si ferma a confrontarsi con il contestatore. "Vi siete abbassati, dovete vergognarvi dentro di voi, tutti gli appalti li avete gestiti male", incalza l'uomo. Pronta la replica di Boschi: "Io non ho gestito nessuno". Ma l'uomo non si placa e l'ex ministro prova a spiegare: "Negli ultimi 14 mesi c'è stato un altro governo non ci siamo stati noi". L'uomo replica: "Sono di estrema destra, il padre di Di Maio ha detto che lui è di estrema destra". "Ecco, credo che sia giusto che parli con quelli che la rappresentano - dice Boschi infilandosi in auto -, perché noi non rappresentiamo la destra".