Ad Atreju maxi cartello per foto con 'i due Giuseppi

"Una foto coi Giuseppi". E' l'invito che campeggia su un maxi cartello disponibile al centro della festa di Atreju 2019, protagonista il premier Giuseppe Conte. Che viene ritratto in due versioni: "Giuseppe Gialloverde" e "Giuseppe Rossogiallo". Un modo per ironizzare sull'attuale premier, a capo prima del Conte 1 e ora del Conte 2. In mezzo, proprio all'altezza del viso, un foro per chi vuole mettersi in posa e portarsi a casa la foto-ricordo con il presidente del Consiglio ribattezzato 'Giuseppi' dal presidente Usa Donald Trump.