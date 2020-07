Al via Atreju 2019, grande attesa per Salvini

Si è aperta oggi Atreju 2019, la 22esima edizione della grande manifestazione della destra italiana. L'isola Tiberina è gremita, grande apparato di sicurezza e un folto cordone di volontari sono al lavoro per assicurare il buon andamento della tre giorni, che ospiterà nomi importanti, dibattiti, mostre e presentazioni. Grande attesa per l'ospite clou della prima giornata, Matteo Salvini, atteso per le 16. Pienone da stadio nel capannone che accoglie gli incontri e i dibattiti.