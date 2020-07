Meloni: "Rubio miserabile, sue parole agghiaccianti"

(Afp)

"Odio dover dare spazio a questo individuo, ma stavolta è troppo". Giorgia Meloni, con un tweet, si scaglia così contro Chef Rubio. "Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti: e questo miserabile ce lo ritroviamo in Tv", dice Meloni dopo le esternazioni di Rubio in seguito alla sparatoria avvenuta ieri a Trieste. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente", le prime affermazioni di Rubio affidate ieri ai social. "Nessun politico o giornalista di sinistra condanna parole agghiaccianti come queste. Le condividono?", si chiede la leader di Fratelli d'Italia.

A stretto giro arriva la replica dell''Independent Chef': "Non ho insultato la Polizia ma voi nullafacenti che li mettete e ci mettete in pericolo. Miserabile comunque, Giorgia Meloni, non si dice a chi esprime un parere che tu e i tuoi sostenitori, evidentemente analfabeti funzionali, non comprendete. Fai la brava e lavora".