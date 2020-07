Giachetti: "Alleanza con M5S? No da Italia Viva. E Raggi deve dimettersi"

(Fotogramma)

"Zingaretti parla di un'Alleanza anti sovranista? Io sono entrato in Italia Viva e penso che il ruolo di Italia Viva sia quello di creare una maggioranza riformista, quindi io non ho nessuna intenzione di legare il mio destino politico ai 5 stelle, tranne che per questo breve tratto". Lo dice Roberto Giachetti a un'iniziativa di Italia Viva a Roma, in risposta alla proposta lanciata ieri sera dal segretario Pd.

"Raggi - continua l'ex dem - si deve dimettere non per i problemi giudiziari, ma perché è un'incapace che sta distruggendo la città. E cosa mi tocca sentire? Il segretario del Pd che in televisione dice 'no, non si deve dimettere ma fare di più'. Fare di più? E che deve fare, radere al suolo la città?", chiede.