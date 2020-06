Sondaggio, Lega leader e M5S scende

(Fotogramma)

Lega al top, Pd in crescita, M5S in calo. E' il quadro delineato dal sondaggio Ixé realizzato per Cartabianca. Secondo i dati, la Lega si attesta al 31,2% con un calo dello 0,3% rispetto al sondaggio diffuso una settimana prima, il 26 novembre. Il Partito Democratico passa dal 20,4% al 20,7%.

Il Movimento 5 Stelle, invece, scende sotto la soglia del 16%: in una settimana, passa dal 16,4% al 15,9%. Prosegue la crescita di Fratelli d'Italia (dal 10,6% all'11%), mentre Forza Italia rimane stabile al 7,4%. Secondo il sondaggio, giù Italia Viva, che nel giro di una settimana scende dal 4,5% al 3,6%.