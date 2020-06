Sardine, Mattia: "Renzi mi piaceva, ma poi l'ho visto in piazza"

(Nove /L'Assedio)

"A me Renzi piaceva. Ero uno di quelli affascinati dalla novità...". Ospite a L'Assedio di Daria Bignardi sul Nove (VIDEO), il leader delle Sardine, Mattia Santori, racconta il motivo per cui ha smesso di seguire l'ex dem rispondendo così alla domanda della conduttrice sul potere della piazza: "La piazza non ha filtro. A me Renzi piaceva. Ero uno di quelli affascinati dalla novità. Dopo anni che mi piaceva, sono andato a vederlo alla Festa dell'Unità dal vivo, aveva questo dibattito per il referendum... E li mi è cascato, davanti al senza filtro. Mi sono cascate un po' le finzioni: la macchina del marketing commerciale, che ormai purtroppo accompagna la politica, quando la vedi dal vivo, senza filtri, si presenta per quello che è, mancanza di empatia. C'era proprio un distacco tra la realtà e la persona che c'era sul palco, cosa che secondo me - spiega - non dovrebbe mai avvenire."