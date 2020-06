Sardine, Fabio Volo: "In piazza con loro? Sarei ingombrante"

(Foto Fotogramma)

"Scendere in piazza con le sardine? Io ci ho pensato e ho pensato di essere ingombrante per loro, nel senso che più sono anonimi e più funzionano. Se cominciamo a metterci dei nomi sono più attaccabili". Lo ha detto Fabio Volo parlando del movimento delle sardine che sabato 14 dicembre sarà in piazza San Giovanni a Roma.

"Fanno bene a prendere tutti, ma ad andare sempre in tv si diventa poi...non devono avere la presunzione di entrare nell'acqua senza bagnarsi", ha aggiunto Volo, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo'. "Tra un po' verranno sedotti anche loro, ma è bello vedere la piazza piena. Prima -ha evidenziato- uscivano solo gli altri".