Viva RaiPlay, interrogazione via Twitter di Gasparri

"Da sincero ammiratore di Fiorello vorrei capire come va su RaiPlay: numeri, contatti, spettatori, costi. Interrogazione via Twitter ad Alberto Barachini". Così in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai, chiede alla Rai e al presidente della commissione bicamerale informazioni sull'andamento delle performance dello showman.