Sardine, Salvini: "Cercano fascisti e razzisti dove non ci sono"

"Cercano fascisti dove non ci sono fascisti, cercano razzisti dove non ci sono razzisti, se quelle sono le proposte non sono d'accordo", poi "per carità è una bella piazza, è la democrazia". Lo dice Matteo Salvini ospite di Non è l'Arena su La7, ribadendo la linea dei decreti sicurezza sull'immigrazione. Le Sardine, che nella manifestazione di San Giovanni hanno illustrato le proprie priorità, hanno chiesto lo stop ai decreti sicurezza.

"Hanno il sostegno di Saviano, di Santoro, di Fazio, di qualche cantante e di qualche attore... va bene... Non credo che in Italia ci siano fascisti, ci sono italiani orgogliosi di essere italiani", aggiunge.