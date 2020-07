Di Battista: "Di Maio agli Esteri sta lavorando bene"

(Fotogramma)

"Di Maio sta parlando come dovrebbe parlare un ministro degli Esteri. Qualcuno dice che è 'inesperto'. Però, per me, sta parlando bene". Ospite di 'Povera Patria su Rai Due, Alessandro Di Battista, difende l'operato di Luigi Di Maio alla Farnesina.

"Erano anni che aspettavo un ministro degli Esteri che parlasse di pace. Pare che parlare di pace sia ormai diventato un insulto... Invece Di Maio fa bene a dire che Russia e Stati Uniti, e tutti i protagonisti delle crisi internazionali, si devono sedere e devono dialogare. E che una guerra nei confronti dell'Iran sarebbe devastante", aggiunge.