M5S, cambio di ruolo per Di Battista in Rousseau

(Fotogramma)

Cambio di ruolo per Alessandro Di Battista all'interno di Rousseau, l'associazione che gestisce la piattaforma del M5S e che oggi, con un post sul blog delle stelle, ha annunciato novità, a partire dal passo di lato di Max Bugani, che lascia il ruolo di socio che condivideva, al fianco del presidente e fondatore dell'associazione Davide Casaleggio, con Pietro Dettori e Enrica Sabatini.

A 'Dibba' -in Rousseau già dal 2015 per gestire i meet-up assieme a un altro volto storico del M5S, Roberto Fico- nel 2018 viene affidato il ruolo di referente della funzione 'call to action' con Giancarlo Cancelleri. Oggi, come annunciato sul blog delle Stelle, gli viene affidato il ruolo di referente del neonato 'Portale Eventi MoVimento 5 Stelle', che gestirà con Marco Croatti e Paola Taverna.