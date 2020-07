Meloni: "Craxi un gigante rispetto a governicchio di oggi"

(Fotogramma)

"Il sistema politico italiano durante la prima repubblica ha toccato livelli di corruzione sistematica che Craxi ha avuto il coraggio di ammettere. Non giustifico quel modello ma certamente all'epoca si usarono 2 pesi e 2 misure. Furono colpiti pezzi di sistema e scagionati altri a fini politici. Il Msi fu l'unico partito ad essere immune al sistema delle tangenti che finanziarono il Psi di Craxi quanto il Pci e la Dc. A Craxi non perdonarono la condanna del Comunismo avvenuta a sinistra in tempi non sospetti". Così all'Adnkronos la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a 20 anni dalla morte di Bettino Craxi.

"Di lui - aggiunge Meloni - voglio ricordare la visione strategica che rese l'Italia protagonista nel Mediterraneo consentendoci di ritagliarci un ruolo non secondario. A confronto del governicchio attuale il Craxi di Sigonella era un gigante".