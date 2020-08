Paragone difende Di Battista

(Adnkronos)

"Sono amico di Alessandro Di Battista e onestamente non capisco quegli attivisti che lo stanno criticando. La sua generosità non ha eguali e la sua partecipazione agli Stati Generali con una tesi assolutamente anti-sistema lo dimostra. Per chi come me sta criticando duramente la strategia dei vertici, sapere che c'è ancora chi crede nelle battaglie vere del MoVimento fa ben sperare". E' il post pubblicato su Facebook dal senatore del gruppo Misto Gianluigi Paragone, ex M5S, che poi aggiunge: "È incredibile come nel giorno della Brexit Nigel Farage elogi Gianroberto Casaleggio chiamandolo 'the Genius' mentre a Bruxelles e a Roma c’è chi è orgoglioso del voto dato a Ursula Von Der Leyen".