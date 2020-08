Foibe, la ricercatrice che nega Basovizza: "Sarò a iniziative Anpi"

(Fotogramma)

"Che l'Anpi tenga un seminario a Palazzo Madama mi sembra più che legittimo, considerato che l'associazione raccoglie almeno la memoria dei partigiani che hanno lottato per la libertà d'Italia e per la Costituzione: il Senato è un luogo in cui è giusto anche fare iniziative in cui si dica la propria opinione o comunque si presentino documenti o scritti su questioni che vengono normalmente affrontate dal Parlamento, come quella del Giorno del Ricordo. Quanto, invece, alla richiesta di iscriversi all'iniziativa di oggi, non saprei il motivo esatto, immagino sia alla luce della limitatezza dei posti e per le difficoltà di accedere se non in possesso di credenziali. La protesta fatta per questo è, dunque, inutile e pretestuosa". A parlare all'Adnkronos è Alessandra Kersevan, con Claudia Cernigoi e Alessandro Sandi Volk tra gli autori del sito revisionista www.diecifebbraio.info, sito che tra l'altro contesta l'esistenza di omicidi di massa nella foiba di Basovizza, considerando la relativa commemorazione una falsa memoria frutto di propaganda.

"Non condivido, invece, l'impossibilità per le sezioni locali dell'Alpi di partecipare a iniziative se non a quella centrale di oggi. Non lo condividono, mi pare, nemmeno le stesse sezioni dal momento che io per esempio nei prossimi giorni parteciperò a delle iniziative organizzate dalle Anpi di Ravenna e Solarolo". Proprio nella emiliana Solarolo, venerdì sera all'oratorio dell'Annunziata, la saggista friulana parteciperà - come annunciato nella locandina dell'evento - all'incontro 'Storia di un confine' organizzato da Anpi con il patrocinio del Comune di Solarolo. "Come gruppo di resistenza storica - ribadisce Kersevan - abbiamo almeno una decina di impegni in questo periodo, alcune anche con le Anpi".