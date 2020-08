Salvini: 'Renzi in Pakistan a sciare? Io a combattere a Roma..."

(Fotogramma)

''Renzi a sciare in Pakistan? Lo invidio, noi, invece siamo qui a combattere a Roma, domani saremo a Napoli...''. Così Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, commenta il viaggio in Pakistan del leader di Italia Viva, immortalato in uno scatto dal premier pakistano Imran Khan che ha parlato di "gita sulla neve". C'è una simpatia per Renzi? ''No, penso che siamo il giorno e la notte...'', taglia corto Salvini.

''Io e Renzi - ha poi sottolineato - abbiamo una concezione della vita, del mondo e della politica completamente opposta...''.