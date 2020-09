Coronavirus, "Fontana in mascherina gesto dannoso"

(Fotogramma)

"La mascherina in diretta Facebook non serve a nulla esattamente come non serve metterla in aula alla Camera. Tutti sappiamo che è così, anche chi la indossa. Un gesto inutile e dannoso per il messaggio che diffonde. Spiace che a farlo siano rappresentati delle istituzioni". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Matteo Orfini, riferendosi al governatore della Lombardia Fontana.

Critica anche la vice ministra dell'Economia, Laura Castelli: "Io - ha detto a Radio Cusano Campus - sono laica nella comunicazione, ma l'immagine di un presidente di Regione che ha fatto il giro del web con la mascherina dicendo che si mette in quarantena non è una bella immagine e crea un effetto a catena". ''Fontana? Io la mascherina non l'avrei messa. O meglio non avrei fatto la foto con la mascherina ma siamo alle scelte personali'', il commento del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ospite di SkyTg24. ''A me hanno spiegato che non serve a nulla per chi sta bene''.