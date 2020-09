Incidente in bici, muore pronipote di Prodi

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

“Tutta Italia Viva è vicina alla famiglia Prodi per la tragedia che li ha colpiti. La scomparsa di un ragazzo di soli 18 anni in una tragedia così assurda è veramente difficile da accettare a loro un abbraccio e le più sentite condoglianze”. Lo scrive su Twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati. La vittima è Matteo Prodi, nipote di Vittorio e pronipote dell'ex premier Romano. Il ragazzo si trovava in bicicletta sui colli del capoluogo emiliano quando si è verificato l'impatto con un'automobile.