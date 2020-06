Coronavirus, Calenda vs Boccia: "Fa pagliacciate, dimissioni"

Fotogramma

“Boccia ha dimostrato di non avere le qualità per ricoprire un ruolo istituzionale in questo momento. Non esiste sulla faccia della terra che un Ministro si metta a fare pagliacciate durante una pandemia nella sede della protezione civile. Conte dovrebbe chiedere le dimissioni”. Così su Twitter Carlo Calenda commentando la scelta del ministro Francesco Boccia di presentarsi in conferenza stampa con una mascherina appesa all’orecchio. Ma il ministro si difende: "Su di me sciacallaggio indegno".