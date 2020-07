Coronavirus, Martella: "Fake news? Grave politica che getta benzina su fuoco"

Fotogramma /Ipa

"In questa sfida durissima contro il #Coronavirus è in atto un'aspra battaglia parallela contro le #FakeNews. E' molto grave l'assenza di collaborazione di quella politica che non attende un secondo per gettare benzina sul fuoco ed alimentare tesi complottiste". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria Andrea Martella.