Coronavirus, Calenda: "Caro Renzi, da te dichiarazione poco seria"

Fotogramma

"Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione che bisogna riaprire prima di Pasqua è poco seria. Potremo riaprire quando la curva inizierà a flettere seriamente. Altrimenti il lockdown sarà stato inutile e dovremo riapplicarlo al primo riaccendersi di un focolaio. Al contempo bisogna preparare la riapertura. Sono attività impegnative. Come servire le categorie a rischio che rimarranno a casa; far arrivare il materiale di protezione alle fabbriche; far partire il tracciamento e i tamponi; preparare il Sud per una recrudescenza sui giovani che ci sarà comunque se apri a tutti; gestire orari della distribuzione commerciale...". Lo afferma il leader di 'Azione' Carlo Calenda a proposito dell’intervista sul TG2 di Matteo Renzi nella quale dichiara che va prevista la riapertura prima di Pasqua.

"Continuate a parlare per slogan - avverte Calenda - senza comprendere le implicazioni gestionali. La verità è che in tutto l’Occidente abbiamo una classe dirigente politica che non è pronta per affrontare la prima vera emergenza della nostra generazione".