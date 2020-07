Sondaggio: Lega e Pd su, M5S cala e Fdi cresce

(Fotogramma)

Lega e Pd in crescita, M5S in calo. E' il quadro delineato dal sondaggio che EMG Acqua ha realizzato per Agorà. La Lega nell'arco di una settimana passa dal 30,1 al 30,3%. Il Pd cresce dal 21 al 21,3%. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2% e scende al 14,7%. Prosegue la crescita di Fratelli d'Italia, che sale dal 12,7 al 13,1%. Passi indietro per Forza Italia (dal 6 al 5,8%) e per Italia Viva (dal 5,3 al 5%).