Coronavirus, Calenda a Salvini e Meloni: "Menzogne sul Mes"

"Gualtieri non ha firmato per attivare il Mes. Il Mes c’era ieri e c’è oggi. Solo che oggi c’è anche una linea senza condizioni. Decideranno i paesi se usarla o meno. Sono all’opposizione e contrario all’uso del Mes ma distorcere la realtà non serve a nulla". Così Carlo Calenda replica su twitter alle dure critiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni al governo dopo l'annuncio sull'accordo nell'Eurogruppo sulle misure per fronteggiare la crisi generata dall'emergenza Coronavirus. "Anche io sono contrario a toni trionfalistici. Ma dire che Gualtieri ha attivato il Mes è semplicemente una menzogna", scrive in un altro tweet il leader di Azione. Calenda sottolinea che il Mes "è firmato dal 2012. Non è stato firmato è stato modificato in meglio".