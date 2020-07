Salvini contro Ricciardi: "Che il governo lo cacci!"

(Fotogramma)

"Litiga coi colleghi medici e coi governatori, insulta pubblicamente il presidente americano, diceva che le mascherine non servivano a niente... Cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore?". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sul consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi. ''Non ne ha azzeccata una sul virus e adesso insulta pure Trump!" twitta Salvini. "Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro".