Boldrini: "Botteri giornalista acuta, ogni cliché denota sessismo"

(Fotogramma)

di Veronica Marino

La pioggia di critiche su Giovanna Botteri "deve richiamare l’attenzione su due grandi temi, uno è l’equivoco di fondo per cui una giornalista deve rispondere ad un cliché fisico, l’altro è perché il cliché fisico venga imposto alle donne ma non gli uomini". Parla così all’Adnkronos l’ex presidente della Camera e deputata del Pd, Laura Boldrini, da sempre in prima linea per i diritti delle donne.

"Conosco Giovanna Botteri da moltissimi anni, quando era inviata Rai nei Balcani e io lavoravo per l’Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari di emergenza – racconta Boldrini all’Adnkronos -. E’ una persona che ho incontrato tante volte, in vari contesti e ho imparato a conoscerla. Va alla sostanza delle cose, ha una grande curiosità intellettuale. E’ una persona che ha sempre fatto il proprio lavoro, andando a cercare le notizie e anche mettendo se stessa in pericolo, non si è mai tirata indietro nei contesti più difficili. Ho una grande stima di lei. La sua reazione a questi attacchi non mi ha meravigliato. Non ha voluto personalizzare e ha saputo cogliere il problema più ampio che queste reazioni denotano".

"Questa vicenda, come altre, dovrebbe far riflettere sull’immaginario che taluni hanno del giornalismo televisivo. Se ci sono queste reazioni – osserva l’ex presidente della Camera - è perché un certo pubblico si aspetta che la giornalista risponda a requisiti fisici prestabiliti. Ma la giornalista non deve sfilare o fare concorsi di bellezza! E’ lì perché fa una professione che è quella di cercare le notizie, di saperle raccontare e di informare in modo corretto il pubblico. C’è quindi un problema serio nella percezione di questa professione, specialmente riguardo alla tv".

"Chi l’ha detto che la giornalista televisiva debba avere il boccolo d’ordinanza? Che una persona che non va dal parrucchiere, perché non ha tempo, non vada bene in video? – chiede Boldrini – Io credo che l’importante sia fare bene il proprio mestiere ed essere sé stesse. E Giovanna – scandisce - è sicuramente una persona autentica che sa fare bene il suo lavoro. C’è da dire, infine, che questi apprezzamenti, queste considerazioni non vengono fatte sugli uomini – fa notare la parlamentare - E questo dimostra il sessismo che c’è in una parte del Paese. Ad un giornalista televisivo nessuno contesta come si veste, il taglio dei capelli o i chili in più o in meno. Questo trattamento è riservato solo alle donne".