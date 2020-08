Zingaretti: "Se governo non ce la fa, difficile altra maggioranza"

Fotogramma

Sulla regolarizzazione dei migranti "penso e spero si trovi una soluzione. L'impianto della ministra Bellanova è corretto. E' una esigenza nazionale, produttiva, di umanità, di sicurezza. C'è un eccesso di rigidità più dovuto a visibilità politica che alla concretezza delle misure prese". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24. "Chi non ce la fa, gli esclusi, quelli che fanno lavoretti, chi non ritroverà il posto di lavoro, questi hanno bisogno di essere accompagnati. Non possiamo lasciarli soli. Se aumentano le diseguaglianze sociali è a rischio la democrazia", aggiunge il leader dem.

"Se questo governo non ce la fa è difficile che dentro questo Parlamento si possa riproporre una maggioranza diversa" ma il Pd, assicura Zingaretti, "non si presterà mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti e dei giochi di palazzo".