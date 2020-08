Salvini: "Faremo tutto il possibile per evitare sanatoria-vergogna"

"Invece di assicurare un lavoro ai milioni di italiani disoccupati e ai tanti immigrati regolari e perbene presenti in Italia, il governo pensa a una maxi sanatoria per migliaia di clandestini. Neanche un euro per cassintegrati, Partite Iva e commercianti, ma soldi e contratti per gli irregolari... Faremo tutto quello che la democrazia permette per evitare questa ennesima vergogna". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il lavoro del Viminale sulla regolarizzazione.

Fonti Viminale, 'c'è l'accordo su regolarizzazioni braccianti e colf'