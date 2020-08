''Silvia Romano neo terrorista'', tutti contro Pagano

Non si contano i tweet contro le parole del leghista Alessandro Pagano in aula alla Camera (Video). Durante la discussione sul decreto Covid, ha definito "neo terrorista" Silvia Romano, 'appoggiandosi' a quanto scritto da un quotidiano.

"Un parlamentare leghista ha appena definito in aula Silvia Romano una 'neo terrorista'" twitta Matteo Orfini del Pd. "Loro sono solo dei vecchi razzisti e degli squallidi sessisti. Solidarietà a Silvia Romano".

"Salvini deve cacciare quel suo deputato Pagano che ha definito Silvia Romano neo terrorista. Cosa aspetta? Cosa deve succedere ancora?" gli fa eco Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico. Non si può accettare", attacca il deputato dem Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, "che qualcuno pensi che quest'Aula sia di proprietà di chi si può permettere di calunniare e diffamare una persona che è stata per 18 mesi prigioniera di una banda di terroristi, senza alcuna prova che lei sia terrorista. E se l'onorevole Pagano ha delle prove da esibire delle cose che ha detto vada alla Procura della Repubblica oppure non calunni in quest'Aula le persone". "Un deputato della Lega, tal Pagano, ha appena definito in aula di @Montecitorio Silvia Romano 'neoterrorista'. Il vomito" twitta il deputato dem Filippo Sensi.

Sempre su Twitter Luigi Marattin (Iv) lo definisce come "uno dei momenti più bassi che ho visto finora in quest'aula", mentre in un post su Facebook Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, scrive: "Se vi stavate chiedendo chi sono i mandanti morali degli odiatori che in questi giorni hanno insultato, minacciato e messo in pericolo Silvia Romano, questa è la risposta. Oltre la decenza, meschinità pura".