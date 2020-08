Meloni a Renzi: "Se continui così avrai più poltrone che voti"

Foto Fotogramma

"Dopo che i cinquestelle hanno mollato anche sul no alla regolarizzazione degli immigrati, consentendo la sanatoria indiscriminata per i clandestini proposta dal partito di Renzi, e dopo il lungo colloquio di ieri tra Conte e Maria Elena Boschi per trattare chissà quale altra poltrona, Renzi ha annunciato che difenderà il ministro Bonafede votando contro la nostra mozione di sfiducia. Che sorpresa". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, subito dopo l'intervento in Aula del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha detto che Iv non voterà la sfiducia a Bonafede. "Renzi se continui così tra un po' avrai più poltrone che voti", aggiunge Meloni.