Salvini: "Soldi del Mes sono come quelli del Monopoli"

(Fotogramma/Ipa)

I soldi del Mes "sono come i soldi del Monopoli, soldi di fantasia. Forse, se va bene alla Merkel, arrivano l'anno prossimo. Facciamo con le nostre forze, finche aspettiamo Godot tra un anno siamo qui ancora ad aspettare". Lo ha detto Matteo Salvini a Piacenza, in un video postato sui suoi canali social.

Quindi, in un altro video pubblicato su Facebook da Codogno ha detto: "Su Codogno e di Codogno in Tv ne hanno dette di tutti i colori, gente che questa comunità non la conosce, e ringrazio il presidente della Repubblica che con il suo gesto ha fatto giustizia di tante schifezze dette su medici, sindaco, infermieri. Tacete e portate rispetto a chi non c'è più".