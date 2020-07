Conte: "Taglio cuneo fiscale diventerà strutturale"

(Fotogramma)

"Abbiamo deciso di rendere strutturale" la misura relativa al taglio del cuneo fiscale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo al Question time alla Camera ad un'interrogazione della Lega.

Sul tema è intervenuto oggi anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sul sito ‘Immagina’, snocciolando i numeri della riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti. “Oggi è un giorno importante perché entra in vigore una delle misure più significative che il governo ha adottato con la scorsa legge di Bilancio. Da questo mese - ha sottolineato - 16 milioni di lavoratori avranno una busta paga più pesante, perché con la riduzione del cuneo fiscale lo stipendio netto aumenterà. Soprattutto per 4 milioni e 300mila lavoratori che fino ad ora non prendevano il bonus degli 80 euro e che avranno da 80 a 100 euro netti al mese. E poi tutti gli oltre 11 milioni di lavoratori che già percepiscono il bonus degli 80 euro arriveranno a 100 euro netti, compresi quelli che avevano un beneficio calante sopra i 24.400 euro”.