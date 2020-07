Boschi: "Toninelli lo vedo sbroccare, provo quasi imbarazzo per lui"

(Fotogramma)

"Durante gli anni del nostro governo Toninelli era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci 'casta', a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi, lo vedo sbroccare e dire parolacce, lo vedo scappare e provo un sentimento strano. Quasi di imbarazzo per lui, vittima oggi di quella stessa antipolitica che lo ha portato in Parlamento. Il populismo è una ruota che gira: o ritorna la politica o ci saranno sempre queste immagini tristi e mediocri. Non credo che Toninelli capirà la lezione: spero che tanti cittadini si rendano conto che il populismo è un virus e che la politica è il vaccino". Così la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi in un post su Facebook.