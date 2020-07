De Luca punge Salvini: "Un politico lanzichenecco..."

Foto Fotogramma

"Abbiamo approvato un piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani che non esisteva in Campania e lo abbiamo fatto nei termini ambientalmente più sostenibili, abbiamo rifiutato l'ipotesi di altri 3 o 4 termovalorizzatori proposti da un esponente politico lanzichenecco di Milano che ogni tanto viene in Campania a offendere i meridionali, tanto per non perdere il vizio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, riferendosi, senza citarlo apertamente, al leader della Lega Matteo Salvini.

De Luca ha ricordato che il piano della Regione Campania "non prevede alcun nuovo termovalorizzatore ma 15 impianti di compostaggio, l'eliminazione delle ecoballe e il lavoro di bonifica delle discariche. Oggi siamo in condizione di dare una gestione corretta e dal punto di vista ambientale la più avanzata d'Italia e tra le più avanzate d'Europa nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e industriali".