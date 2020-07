Renzi: "Ferragni icona mondiale, dovremmo ringraziarla per visita a Uffizi"

(Foto Fotogramma)

"Polemica contro il direttore degli Uffizi per aver ospitato Chiara Ferragni. Chi le fa non si rende conto che stiamo parlando di una icona della comunicazione social, di un potente brand mondiale, di una risorsa incredibile per avvicinare i giovani all'arte e alla cultura". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Se la comunicazione della Ferragni raggiungerà i sedicenni invitandoli a studiare l’arte o a emozionarsi davanti alla bellezza del Rinascimento e non solo del fashion, sarà un successo straordinario, di cui potremo solo ringraziare lei e il direttore degli Uffizi. Sbaglio?", aggiunge il leader di Iv.