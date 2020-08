M5S, tensioni dopo lettera a Spadafora: "Così rischiamo crisi governo"

(Fotogramma)

Nelle ultime ore tra i pentastellati monta il malcontento nei confronti del direttivo M5S alla Camera, dopo la lettera - firmata da alcuni deputati 5 Stelle - inoltrata ieri al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per chiedere il rinvio della riunione di maggioranza sulla riforma dello Sport, che, secondo i firmatari della missiva, non sarebbe pronta per approdare in Cdm.

"Così si rischia la crisi di governo", sbottano diversi eletti M5S, mentre circolano con insistenza i rumors sulle possibili dimissioni di Spadafora. Il tema verrà sollevato questa sera, in assemblea, con il capo politico Vito Crimi.