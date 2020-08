Chi è Rizzone, il deputato M5S che ha chiesto il bonus Inps

(Foto Fotogramma)

Genovese, 37 anni. Marco Rizzone è il deputato M5S che ha chiesto il bonus Inps nell’emergenza coronavirus. Rizzone, come si legge sul sito della Camera, è in possesso di una Laurea triennale in economia e commercio, di una laurea magistrale in finanza e mercati finanziari, di un diploma di licenza specialistica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il deputato è un “imprenditore nel settore Ict/Turismo”.

Sul sito della Camera, inoltre, è pubblicata una ‘dichiarazione di cariche e professioni’. Nel modulo, datato 3/4/2018, Rizzone si definisce “amministratore unico e legale rappresentante di ZF Srl, startup con sede in Pisa di cui sono socio al 60%”. Il deputato, inoltre, alla data della dichiarazione si qualifica come “libero professionista con Partita Iva nel settore dell’informatica e della consulenza aziendale”. Online è presente anche la documentazione patrimoniale del deputato.