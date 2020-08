M5S, Di Maio: "Con alleanze inizia una nuova era"

"Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative. Includere e aggregare saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commentando l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau sulle alleanza del Movimento con i partiti tradizionali. "Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci - rivendica Di Maio - Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle".

"Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre", aggiunge Di Maio.