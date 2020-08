'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Giunge al terzo appuntamento il Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato 'Dopo il Covid. #quellicheripartono'.

In questa puntata gli ospiti si sono confrontati con una domanda che resta cruciale anche nel pieno della crisi da pandemia: 'Come sta la terra?'. Sembra un tema passato in secondo piano, di fronte a questa emergenza planetaria, ma in realtà molti osservatori ritengono che il Covid 19 documenti proprio il rapporto sbagliato fra l’uomo e l'ambiente, lo stesso Papa Francesco afferma che "non si può essere sani in un ambiente malato". Ecco le risposte di: Mario Abbadessa, Senior Managing director, Hines; Giovanni Arletti, Presidente Chimar; Andrea Baccarelli, Dipartimento di Environmental Health Sciences, Columbia University; Andrea Bellavia, Ricercatore di Statistica Ambientale, Harvard University; Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente della Regione Lombardia; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Carlin Petrini, Fondatore di Slow Food; Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola; Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto; Carlo Tamburi, AD Enel Italia; Yasmine von Schirnding, Environmental Health Sciences, Columbia University.



