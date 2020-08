Calenda: "Luca Bizzarri è stato il mio social media manager per 24 ore..."

(Fotogramma)

''Bizzarri mio social media manager? E' stata una sfida tra di noi, lo ha fatto solo per una giornata e lo ha fatto anche bene, in maniera seria. Sicuramente lo ha fatto meglio di me...". Carlo Calenda chiarisce con un sorriso al telefono con l'Adnkronos che Luca Bizzarri è stato solo per 24 ore il 'gestore' dei suoi social. Lo scambio di Twitter con l'attore non deve trarre in inganno. L'ex ministro ha affidato solo temporaneamente l'account al conduttore televisivo che aveva criticato lo stile comunicativo del leader di Azione. Lo 'scherzo' diventato presto sfida, è durato poco, ma Calenda ammette che Bizzarri ''ha lavorato bene, con serietà''.