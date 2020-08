Salvini: "Tre nigeriani aggrediscono militari, governo mette in pericolo Italia"

(Fotogramma)

“Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani positivi al Covid hanno scatenato il panico all’ospedale militare del Celio a Roma: morsi e botte a militari e personale sanitario. Gli italiani pagano per l’incapacità di Conte e Lamorgese. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia diffusa dall'Adnkronos in relazione al caos scatenato da 3 migranti positivi che hanno tentato di fuggire dall'ospedale militare del Celio a Roma.

"Quei tre balordi per quanto mi riguarda al primo barcone pronto tornano nel loro Paese. Gli immigrati perbene che pagano le tasse sono i benvenuti, sono disposto a dare rispetto ma chiedo rispetto. Se scappi davvero dalla guerra e paghi le tasse sei il benvenuto, altrimenti non abbiamo bisogno di te", ribadisce poi Salvini in comizio a Sannicandro (Bari).