Covid, Lorenzoni: "Sto bene, medicine fanno loro corso"

(Foto dal suo profilo Facebook)

"Sto bene, ho passato la notte dormendo. Stamattina ho fatto colazione e ho letto i giornali. Ringrazio tutti per le dimostrazioni di affetto e sostegno". Lo afferma Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto, dall’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato due giorni fa in seguito ad uno svenimento. Lorenzoni è positivo al coronavirus.

"Mi sento meglio, le medicine stanno facendo il loro corso - ha scritto su Facebook - È un virus subdolo ma non mollo e non vedo l’ora di poter fare un confronto! Grazie per tutto l’affetto che mi state regalando, è la mia forza!"

Lorenzoni è tato "sottoposto a un gran numero di esami dai medici dell’ospedale di Padova, con esiti rassicuranti - si legge in un post precdente - La situazione clinica è buona e i controlli dovrebbero concludersi presto".