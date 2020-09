M5S, Casaleggio Associati: "Eletti non versano contributo a noi ma a Rousseau"

(Foto Fotogramma)

"Sono ormai mesi che leggiamo sulla stampa notizie che coinvolgono la Casaleggio Associati in maniera impropria e strumentale. Vogliamo quindi fare chiarezza. I parlamentari del Movimento 5 Stelle non versano e non hanno mai versato alcun contributo alla Casaleggio Associati. Gli eletti versano un contributo all'Associazione Rousseau. Abbiamo provveduto più volte e segnalare l'errore alle redazioni ma a quanto pare ancora in molti continuano a non comprendere la differenza. Casaleggio Associati è una società che si occupa di strategia di rete e non di politica". Così in una nota la Casaleggio Associati.