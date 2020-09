Covid, Speranza: "Ridurre quarantena? Aumenta rischio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il Comitato tecnico scientifico ha iniziato ieri (martedì, ndr) la valutazione del numero di giorni di quarantena. Si consulterà con gli organismi internazionali e ci confronteremo anche con altri Paesi". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Porta a porta', sulla possibilità di ridurre anche in Italia la durata della quarantena (da 14 a 10 o 7 giorni). "Vedremo cosa succede in Francia e valuteremo", ha poi aggiunto Speranza sottolineando: "Ma c'è un dato di fatto: se riduci la quarantena aumenti un po' il rischio e io credo che in questo momento sia fondamentale per l'Italia vedere la reazione alla riapertura delle scuole". "Si sono rimesse in moto dieci milioni di persone - ha sìricordato - allora, io dico, facciamo passo per passo una valutazione". "L'Italia è stata sempre un po' più prudente degli altri e questo ci ha portato a stare un po' meglio degli altri - ha affermato il ministro - Si può valutare di ridurre la quarantena, ma si deve decidere con tutti gli elementi sul tavolo e tutte le evidenze scientifiche".