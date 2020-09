Zingaretti: "In Toscana candidati con mascherina 'Boia chi molla', inquietante"

Fotogramma

"E' inquietante che siano tornati candidati con la mascherina con scritto 'Boia chi molla'. Penso che la Toscana democratica non può lontanamente pensare che chi urla o mette simboli come 'Boia chi molla' possa comandare in Toscana". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Viareggio, nel corso di una delle tappe del suo tour elettorale in sostegno di Eugenio Giani.

"A poche ore dal voto è chiaro che l'unica candidatura che può fermare la destra e i neo fascisti è Giani. Faccio un appello agli elettori a unirsi per una tradizione che va ben oltre i confini politici", ha spiegato il segretario del Pd aggiungendo: "Non mi aspettavo che si arrivasse a mettere in lista chi mette 'Boia chi molla' sulla mascherina, ma è accaduto, è opportuno che le persone difendano la tradizione della regione".