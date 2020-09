Referendum, Malan (Fi): "Risultato No molto al di là aspettative"

(Foto Fotogramma)

''Il risultato del 'no' è molto al di là delle aspettative di tutti. All'incirca è quattro volte quello che i sondaggi danno ai partiti, che lo hanno sostenuto e dovrà essere un freno a ulteriori tentativi di di snaturare l nostra Costituzione". Lo dice all'Adnkronos il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, tra i principali sostenitori del 'no' al taglio del numero dei parlamentari, commentando i primi dati che danno in netto vantaggio il sì.