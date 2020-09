Referendum, voto italiani all'estero: sì oltre l'80%

Foto Fotogramma

Si profila una vittoria ancora più netta per il Sì nelle sezioni Estero in relazione al voto nel referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Quando sono state scrutinate 142 sezioni sulle 724 totali, quindi a circa un quinto dello spoglio, i dati del Viminale parlano di un Sì oltre quota 80%, per il momento all'81,09% mentre il No si attesta al 18,91%, rispetto a un dato nazionale che finora vede il Sì sfiorare il 70% e il No fermarsi attorno al 30% dei voti.