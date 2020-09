Regionali Campania, Migliore: "Con De Luca vince buon governo"

Fotogramma

"In Campania c'è la conferma di un progetto riformista che ha avuto in Vincenzo De Luca la più chiara manifestazione di come venga premiato il buon governo e non c'è stato nessun bisogno di accordi del tutto innaturali con i 5 Stelle nella regione dove, fino a un anno fà, avevano il 35 per cento". Gennaro Migliore di Italia Viva commenta così con l'Adnkronos il voto in Campania. "Da qui si pone il tema di un progetto riformista per governare il Paese e ora noi aspettiamo con fiducia il risultato di Italia Viva".